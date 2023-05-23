2024總統大選開跑，民進黨近日要求國民黨參選人侯友宜對「九二共識」表態；國民黨則反攻綠營，要民進黨參選人賴清德交代好台獨黨綱、務實台獨的問題。國民黨台北市議員鍾沛君今( 23 日)指出，作為總統參選人，侯友宜確實要說明他的兩岸論述，但應該是在自己的選戰節奏中拋出，而不是隨著民進黨起舞，因為這些年將九二共識汙名化成「一國兩制」的就是民進黨。

鍾沛君今在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜是地方首長，對於兩岸政治的發言立場並不像前總統馬英九一樣清晰，而侯友宜現在已經是總統參選人，國人要求侯針對兩岸路線有更多說明，也是相當合理。

但鍾沛君認為，若對於侯友宜兩岸論述的質疑，是出自於民進黨陣營或賴清德口中，「我認為這是非常荒唐的事情」，因為過去民進黨不斷汙名化九二共識，提到九二共識幾乎是用「中共視角」，在九二共識的議題上民進黨就是中共同路人，完全沒有必要回應綠營的質疑。

鍾沛君解釋，馬英九所主張的九二共識非常清楚，是在憲法和增修條文基礎下的「各自表述 」，對於裡面的「一中」也沒有很明確的定義，這就是過去有的空間，也沒有涉及到政治制度的異同。

「但在民進黨嘴裡，一國兩制就是中華人民共和國」，鍾沛君認為，這幾年來民進黨與中共一直在隔空唱和，現在看到的九二共識已經跟 1992到2016年間的九二共識已經不一樣了。

鍾沛君認為，侯友宜作為總統參選人，有必要向黨員和全體國人講清楚兩岸的論述主張，但這個主張應該是基於他自己的選戰節奏、前提和框架，沒有必要跟一下說「台獨」、一下說「中華民國」主權認同很錯亂的賴清德隨風起舞，侯友宜自己的節奏跟立場抓穩就夠了。