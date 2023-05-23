宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利廠商，17日遭宜蘭地方法院裁定羈押禁見，農業課長蕭振岳、張姓廠商各以15萬元及20萬元交保；李與檢方向高等法院提起抗告，昨日李遭駁回，確定收押禁見2個月；蕭、張2人，高院則撤銷發回地院重裁，今（23日）晚開聲押庭，仍維持裁定2人並請回候傳。

檢廉針對2019年底標案安農溪落羽松點燈、年節布置與花海周邊布置活動，經費分別為150萬元及65萬元，疑似鄉公所指定特定廠商承作，李志鏞分別收入20萬元賄賂；另同年延伸裝置聖誕樹活動，總預算50萬元，鄉公所分成數筆單筆10萬元以下案件，規避公開招標形式，違反圖利。

此案檢方16日將19人帶走偵訊，凌晨聲請羈押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商，宜蘭地院17日裁定李志鏞收押禁見，蕭、張2人各以15萬元及20萬元交保。宜檢和李志鏞均提出抗告，地院昨送往高等法院，蕭、張2人認定檢方抗告有理由，撤銷發回宜蘭地院重裁；李抗告則被駁回。

地院今通知蕭振岳、張姓廠商2人開聲押庭，法官晚間仍裁定15萬元及20萬元交保，由於兩人保證金尚未領回，因此將兩人請回候傳。宜檢表示，待收到裁定書後，再和承辦檢察官討論是否繼續抗告。