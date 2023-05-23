在陸、港兩地上市的大陸新能源汽車巨頭比亞迪，4月27日公布2023年第一季財報，在新能源汽車銷量暢旺帶動下，比亞迪首季淨利較上年同期狂增4.1倍至人民幣（下同）41.3億元，營收則為1,201.74億元，年增79.83％。暢旺營收引發歐洲各國積極爭取比亞迪到當地設廠。前立委郭正亮22日在《全球大視野》節目強調，電動車銷量取決於各國電樁發展狀況，但比較意外的是比亞迪連石化車(燃油車)發展都迎頭趕上了，這個邏輯就不一樣。

根據《法國國際廣播》（RFI）報導，中國目前是世界上最大的汽車市場之一，也是電動車進展最快的國家，2022年售出567萬輛汽車中有78%是電動車。其市場競爭也越來越激烈。中國已成為全球最大的電動汽車市場，預計在2023年1/3銷售的汽車中是電動汽車。西方汽車製造商逐漸認識到他們在電動車領域與中國製造商競爭毫無優勢，其結果外國汽車製造廠家一家接一家地撤出中國，最新的一例是美國最老牌的福特汽車。

主持人林嘉源列舉圖表指出，比亞迪4月在海外15國銷量成績不俗，以泰國、以色列、澳大利亞為前三。「還好啦，這只是1個月。」郭正亮表示，比亞迪新能源汽車佔中國產量大概也不到20％，全世界也差不多就是這個數，這還有取決於各國的發展狀況，因為沒有電樁怎麼買？所以並不是每個國家都能買，比如說泰國，也不會每個地方都能開。美國有很多地方，根本沒辦法開新能源車，比如說中西部，根本連電樁都沒有。

郭正亮提到，比較意外的是，他的石化車也跟著上來了。因為新能源車，比亞迪是跟人家同步發展的，「石化車是追上的，這個邏輯不一樣！」