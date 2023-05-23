俄羅斯官方表示，經過兩天的戰鬥，已經擊退了從烏克蘭越過邊境的部隊。在網路上，可能是俄羅斯反抗部隊發文說：「總有一天我們會再回來。」

路透社報導，戰鬥發生在別爾哥羅德州(Belgorod)，俄羅斯將這次襲擊歸咎於烏克蘭的入侵，但基輔予以否認，表示兩個武裝團體都是俄羅斯的異見者所組成。

俄羅斯軍方表示，在戰鬥中擊斃了 70 多名「烏克蘭民族主義者」，並摧毀了4輛裝甲車。

「防衛部隊通過空襲、炮火和邊境部隊的積極行動，成功擊敗了他們。那些烏克蘭民族主義者的殘餘分子已被趕回烏克蘭領土，但他們還會繼續遭到我們的炮火襲擊，直到被徹底消滅。」

俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov) 說，兩天的戰鬥，至少8人受傷，1名老婦人在疏散過程中死亡；幾座建築物受損。」

有兩個武裝團體表態與此事有關，其一是俄羅斯自由軍團(Freedom of Russia Legion)，其二是俄羅斯志願軍(Russian Volunteer Corps ,RVC)，他們是純粹的俄羅斯人，目標是推翻普丁總統。

RVC表示，先前幾次在俄羅斯境內發生的襲擊，好幾次與他們有關，包括 3 月2 日發生在布良斯克地區(Bryansk)的槍擊。

俄羅斯自由軍團在電報網上說：「各位早，除了普丁的追隨者。我們的行動是黎明的曙光，並且正在繼續前進。我們再一次證明，俄羅斯強大神話已被打破，

總有一天我們會留下來。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說：「再次證實，烏克蘭武裝分子繼續在俄國發動破壞。」

當被問到襲擊者的聲明自稱是俄羅斯人時，他說：「他們是來自烏克蘭的烏克蘭戰士，是有許多俄羅斯族居住在烏克蘭。但他們仍然是烏克蘭武裝分子。」