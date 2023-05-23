台南一名泌尿科蘇姓醫師，傳出婚禮當天清晨跑去襲胸、猥褻熟睡的陌生女房客，事後竟悠哉完成婚禮，蘇男雄厚家世、人脈也遭起底，叔叔還是台南衛生局長，如今更有知情人士爆料，蘇男夫妻感情史也很精彩，雙重劈腿後在一起。

一名女網友在Dcard上發文爆料，自己與同伴到台南民宿住宿，半夜先後遭到一名男子入侵房間內猥褻，報警後才知道對方竟是當天就要結婚的新郎，且還是先完婚才到警局做筆錄，辯稱喝醉酒都忘記了。

網友們痛罵猥褻醫師，心疼新娘，但隨即有知情人士大爆內幕。(圖／Dcard)

網友們痛罵猥褻醫師，心疼新娘，但隨即有知情人士大爆內幕。(圖／Dcard)

猥褻男隨後遭大批網友起底，為一名泌尿科醫師，妻子則是婦產科醫師，兩人不久後都要去大醫院報到。不少網友就火大痛罵：「對得起新娘嗎」、「丈夫是猥褻犯，太太小心點啊」、「噁心死了」、「還能執業嗎？萬一病患是女的會不會出事」、「幫高調」、「心疼新娘」。

但有醫界知情人士在底下留言表示，不只新郎，新娘本人情史也非常精采，女方前男友也是一名醫師，交往10年對她呵護備至，後來調去北部，沒想到女方就此劈腿，「覺得2人很配，都別出來害人了」；也有其他人指出，男女雙方雙重劈腿，交往當下各自都有男女朋友，出軌後就在一起至今：「同校上下幾屆應該都知道」、「前男友長的帥做人又好，可惜背後沒有靠山」、「前男友同學路過，他還心軟復合過一次，結果女方繼續偷吃」。