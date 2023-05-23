資深藝人張帝活躍於70、80年代，擁有動聽歌聲跟迷人舞台魅力，過去登台表演時，經常即興編出歌詞，逗得觀眾捧腹大笑，機智靈活的表現讓他被封為「急智歌王」。現年他已高齡80歲，近日網路傳出他已「永別了」，對此，家屬不忍跳出否認了。

張帝出生於醫師世家，但他跟弟弟張魁對學醫不感興趣，反倒投入於秀場表演、發行多張音樂作品，後來也走入電視圈，手上最著名的電視綜藝節目，莫過於跟凌峰3人所主持的《週末2100》，多元發展自己的演藝版圖，特別的是，1989年張帝竟轉行當起立委，成為首任當選立委的藝人，但連任失敗後，便未再重返政壇。

近年來張帝已鮮少公開露面，2017年罹患肺纖維化，健康亮起紅燈，除了體重迅速掉了5公斤，還得天天服藥並配合噴劑治療，且不得進行長途旅程的商演，因此曬出手寫信表明很思念歌迷，但僅能在東南亞跟台灣表演，不過他笑言考慮設立社群軟體直播唱歌給大家聽，免去舟車勞頓，對待歌迷相當用心。

不過，近日資深演員王滿嬌、「哈林」庾澄慶跟邱蘭芬先後被烏龍死訊中傷，就連張帝也傳出病故的假消息，根據《三立新聞網》報導，張魁的老婆、知名製作人楊珮琪無奈表示：「不知道要怎麼解釋這些寫文章的人」，並強調張帝身體還可以，親自打臉造謠者。