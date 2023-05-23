新光金6月9日將召開股東會改選董事，改革派積極徵求委託書，經營權之爭愈演愈烈；新光金「公司派」有所動作，透過報紙廣告刊登「公開信」向全體股東喊話，此時談合併不利股東利益，轉型持續進行、各項業務朝正向發展，強調「在上坡的路上，不適合換檔」。

新光金指出，各界對公司的批評與誤解將虛心接受指教，但在此也跟各位股東呼籲：新光同仁們一路走來兢兢業業，一步一腳印辛苦擴展業務，用各種方式強化資本、提升財務韌性，各項業務朝正向發展，強調「在上坡的路上，不適合換檔」，若股東能繼續給予支持和鼓勵，會努力實現每個期待。

新光金也指出，過去3年每年均穩定配息，殖利率逾4％，近期因受到升息影響，影響公司短期的財務表現。為配合主管機關與國際保險會計制度接軌的政策，子公司新光人壽積極進行轉型，調整商品策略，這些努力所隱含的利益在現行會計制度下尚無法呈現，惟未來在接軌新制度後，可逐年釋出，挹注獲利及強健接軌後的財務體質。

面對主管機關所關注「大股東干政」，新光金已先於業界建立有控制能力股東互動應遵循原則，訂定相關作業規範並修正公司治理實務守則，確立與有控制能力股東間溝通互動應遵循原則，確保溝通聯繫程序之合規性；為提升全體同仁重視公司治理的企業文化，持續強化法遵、資安、企業永續及公平待客等教育訓練。

目前子公司新光人壽正面臨2026年接軌會計新制度，相關法規與制度等都具有不確定性，公司隱含價值無法在接軌前體現，尤其公司每股淨值遠高於股價，此時談合併不利於股東利益。