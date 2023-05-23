俄羅斯軍工巨擘國際技術集團（Rostech）旗下子公司表示，俄羅斯152毫米精準導引砲彈「紅土地」（2K25 Krasnopol）無人機導引型號已成功完成實戰測試。紅土地先前的型號依賴陸基雷射標定器進行制導，一般來說都是由部特種部隊或是偵查單位來進行目標標定，或者衛星導引（GNSS）的版本，現在這次新版本，將能夠讓無人機從空中進行標定，大幅增加作戰彈性。

From M113 right to Bandera

Wagner with Krasnopol pic.twitter.com/KKoeTKYHhO — ZOKA (@200_zoka) May 18, 2023

綜合俄羅斯《塔斯社》以及軍事新聞網topwar.ru報導，高精度系統控股公司（High Precision Systems）的無人機雷射導引版本已經順利完成進行，雖然沒有特別表示是會搭配哪種無人機型號，但目前有搭載雷射標定器的俄羅斯無人機，應是獵戶座（Orion）無人機或是海鷹10（Orlan-10）偵查無人機。

Die größte Gefahr für Kampfpanzer im Ukraine-Krieg sind präzisionsgelenkte Artilleriegranaten. Im Video zu sehen der Drohnen-gestützte Einsatz der Laser-gelenkten 152mm-Granate Krasnopol aus Russland. Sie ist auf bis zu 1m genau, Ziele können sich mit bis zu 36 km/h fortbewegen. pic.twitter.com/KbGquD0ScL — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) May 14, 2023

紅土地精準導引砲彈系列，是由圖拉聯邦儀器設計局所開發生產的152、155毫米炮射尾翼穩定、彈尾排放助推式半自動雷射精準導引砲彈。2K25是俄羅斯國防部火箭砲兵裝備總局（GRAU）對整個系統的代號。

The Rostec company has adapted the Krasnopol laser-guided artillery projectile for use with UAVs. This missile can destroy tanks, other direct fire weapons, strong-points etc.



Successful tests of the new munition have already been carried out. pic.twitter.com/6vAVcDV8HC — Trollstoy (@Trollstoy88) May 22, 2023

在飛行的最後階段，可自動調整的空氣動力舵對軌跡進行修正。該彈藥的口徑為152毫米和155毫米，有效射程為20-25公里。還有一種帶有衛星導引（GNSS）的彈藥版本，可用於打擊已知座標的固定目標，無需雷射導引。

與美國神劍砲彈（M987 Excalibur）定位相似，主要是由2S3「金合歡」和2S19 MSTA-S等自走砲所發射，旨在從第一發就對小型地面目標、裝甲目標和軍事目標，例如戰車、其他直射武器、頑固點或是觀測手所發現的其他重要目標進行打擊。必要時也可以用於正在移動的目標之上。