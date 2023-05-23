澳洲5月綜合PMI降至2個月新低 22:532023/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據Judo銀行23日公布，澳洲5月綜合採購經理人指數（PMI）初值由4月的53驟降至51.2，降至2個月新低，但仍位在景氣榮枯分水嶺50之上。報告顯示，5月主要來自服務業的新訂單成長加速，帶動商業活動增加，並刺激就業擴張。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《財政》綜所稅申報3周 66%完成申報 陸股23日開跌 中字頭個股震盪走低 傳台新金想併購 新光金：此時合併不利股東利益 #綜合 #PMI #新低 #澳洲 #降至 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸駐聯合國副代表：促蘇丹內戰盡快停火 談判化解分歧 12:032023/05/23 兩岸 住宅移轉登記 買賣占比降至5成以下 19:062023/05/23 財經 周興哲澳洲同框周杰倫、昆凌 首曝KTV私房歌單飆偶像神曲 20:212023/05/23 娛樂 《金融股》「在上坡的路上 不適合換檔」 新光金公司派籲股東支持 11:282023/05/23 財經 2023年COMPUTEX 明基佳世達集團遵打造綠色展位 10:532023/05/23 財經 《財政》綜所稅申報近尾聲 南部7成完成報稅 17:092023/05/23 財經 《國際經濟》「雙」引擎催下去 日本商業景氣旺爆 11:282023/05/23 財經 我國媒體領WHA採訪證遭拒 外交部回應了 13:362023/05/23 政治 終端產品需求不振 4月工業生產指數連11黑 17:172023/05/23 財經 外冷內熱 批發連六黑、零售及餐飲營業額寫最強4月 17:182023/05/23 財經 日盛投信：善用組合平衡型基金 掌握股債商機 16:552023/05/23 財經 我國重返WHA有解方 藍委：九二共識是台灣重返聯合國敲門磚 12:082023/05/23 政治 前四月發不到一個月的量 國際板發行創新低 19:442023/05/23 財經 品觀點｜表揚優良作品 高雄厝建築聯合設計展5／23~5／26展出 17:022023/05/23 生活 陸綜疑抄襲EXO！招牌LOGO「複製貼上」 粉驚：幾乎照搬 19:092023/05/23 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。