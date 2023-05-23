根據Judo銀行23日公布，澳洲5月綜合採購經理人指數（PMI）初值由4月的53驟降至51.2，降至2個月新低，但仍位在景氣榮枯分水嶺50之上。報告顯示，5月主要來自服務業的新訂單成長加速，帶動商業活動增加，並刺激就業擴張。