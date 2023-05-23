蓋茲22日出席高盛與創投公司SV Angel在舊金山主辦的AI Forward 2023會議時表示，未來的AI技術將十分強大，可能從基本上改變使用者的習慣。

蓋茲指出，「不論誰從AI個人助理競賽勝出，都是一件大事，因為使用者日後不必再上搜尋引擎，不會再使用生產力網站，也不必再到亞馬遜網站購物。」

蓋茲表示，未來的AI助理將能夠了解使用者的需求和習慣，協助使用者閱讀沒有時間看的資料。

蓋茲認為新創公司或科技巨頭各有5成的機率開發出頂尖的AI助理。他還說，如果微軟沒有參加這場競賽，他會感到失望。

亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和微軟對此未能即時表示意見。

蓋茲也透露不少新創公司令他感到驚豔，像是DeepMind共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）與領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）共同成立的AI新創公司Inflection AI。

不過蓋茲亦表示，強大的AI數位助理成為主流還需一段時間，在此之前，企業將持續專注於將生成式AI技術結合至自家產品。

蓋茲表示，OpenAI的聊天機器人ChatGPT等生成式AI技術崛起，威脅不少白領勞工的飯碗，但他亦認為，企業未來使用人型機器人會比聘雇真人勞工便宜，藍領勞工的工作也會遭受衝擊。

蓋茲與前妻創辦的比爾與梅琳達蓋茲基金會推動醫療保健發展不遺餘力，蓋茲在會中也談到AI對醫療領域的影響，他認為AI技術將加速該領域創新，並促進更多先進藥物開發。

蓋茲認為，人類已經接近開發出治療阿茲海默症等疾病的藥物，相信新藥可望在10年內進入人體試驗。