美式賣場好市多除了提供日常用品外，生鮮食材也是不少人前往購買的重點產品。一位女子近日前往購買賣場販售的進口蘋果，回家後切開2顆蘋果，沒想到果肉卻呈現深褐色，讓她決定直接打包進行退貨。對此，有一派網友認為只是蜜蘋果的特色，不過也有另一派人認為就算是蜜蘋果，也是壞掉的蜜蘋果。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了「紐西蘭富士蘋果」，沒想到回家後切開2顆都是深褐色果肉，讓她直呼「切蘋果像開獎一樣」，覺得蘋果因為凍傷變質了，最後只好一起打包進行退貨。

對此，許多人回應，「這是果蜜吧…是上等」、「這應該是所謂人稱最高級的蜜蘋果」、「這是結蜜吧…這不是壞掉耶」、「這看起來是結蜜了，因為切開的外圍是正常的顏色，不是壞掉的感覺」、「蜜到不能在蜜的蘋果」、「我也想挑到這種全蜜的！」、「這看起來是結蜜哦，有試吃看看嗎？我朋友之前買日本蘋果，看到結蜜以為是壞掉，還把結蜜削掉，我跟她說那是結蜜，她才試吃，原來又甜又脆」。

不過也有另一派認為蜜蘋果的確壞了，「黑成這樣還結蜜，我服了一堆搞笑人」、「這是爛，不是蜜啦！」、「蜜蘋果的蜜是輕透的顏色吧，這明顯壞了吧」、「蜜不是這個顏色吧？很黑餒」、「冰糖心是橫切有才是，這個是爛蘋果」；有人則認為，最好實際試吃才知道蘋果到底壞了沒，「你吃看看是不是甜甜脆脆的？如果不是，那拿去退吧。如果是…那我也要買」、「有沒有壞，切一小片吃就知道，舌頭不會騙人…個人覺得這是好貨」。