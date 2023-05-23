花蓮中央、和平路口新增行人庇護島常挨撞，遭民代抨擊設計不良。（王志偉攝）

為保護行人通行安全，花蓮縣府在花蓮市中央路、和平路新增行人庇護島，並設置防撞桿警示，不過被民眾黨縣議員傅國淵批評設計不良，已發生多起駕駛撞到；縣府建設處長鄧子榆回應說，設置行人庇護島就是阻擋「切西瓜」式快速轉彎，初期駕駛人撞到機率高，但這幾個月下來已減少，縣府會滾動式檢討，也呼籲轉彎車放慢行駛、養成良好駕駛習慣，不要撞上。

中央路是花蓮南北向要道，原本沒有左轉車道，上下班交通尖峰時間十分壅塞，縣府建設處向內政部爭取，獲核定7000餘萬元，去年起執行中央路1段至4段新設左轉道工程，以調整標線或調整分隔島方式，挪出空間設置左轉道，預計今年7月完工。

花蓮縣議會今天進行審查議案，縣議員傅國淵指出，中央路改善相關工程內容包括部分路口設置行人庇護島，目的是防止車輛撞到行人，卻沒考量到行車動線，他指果菜市場前路口前的行人庇護島設計突出，不少轉彎車輛不慎撞上，縣府加裝7支反光防撞桿仍無法解決問題。

傅國淵說，「這種行人庇護島是我看過做最爛的」，建議參考其他路線做的行人庇護島設施，像是壽豐鄉的行人庇護島就做得不錯，如何做到沒有防撞桿也不會讓駕駛撞上，又能提供行人安全的通行環境，希望縣府檢討。

縣府建設處鄧子榆回應說，設置行人庇護島就是希望讓車輛不要轉的太快、太偏，避免車輛「切西瓜」式快速轉彎，不過設置初期確實撞了好幾次，多了庇護島會影響到駕駛原有的駕駛習慣，所以加裝反光的防撞桿，現在撞到機率已經變少，絕不是利用車禍來教訓駕駛。

警方則說，會撞上行人庇護島的駕駛，通常是平常在左轉時並沒有依照交通規則左轉，直接就切進車道，依據道交規則，左轉時必須經過道路中心點過了來車車道才能向左轉，許多貪圖方便的駕駛者便以路徑較短的「切西瓜」方式進行左轉，行人庇護島就是在防範這類的事故發生，不讓車輛占用來車道搶先左轉。