2024總統大選開跑，民進黨近日要求國民黨參選人侯友宜對「九二共識」表態；國民黨則反攻綠營，要民進黨參選人賴清德交代好台獨黨綱、務實台獨的問題。前立委沈富雄23日指出，侯友宜若承認九二共識會在國際上引起軒然大波，因為國際上會認為「接受九二共識就是不反對統一」；他也教戰侯友宜，對此題應該強調「絕不接受一國兩制的九二共識」。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜被問及是否接受九二共識時，若回答「接受九二共識」而非「尊重九二共識的精神」，將會引發國際上的英文新聞大量報導。

沈富雄解釋，「九二共識在國際上是不得了的東西，因為接受九二共識，在國際上就代表他已經不反對統一」。沈富雄續指，由於中國大陸在國際上強於台灣，不得不同意講到九二共識時，中國大陸在話語權上佔了優勢。

主持人趙少康認為，國民黨、台灣、中華民國都不能附和中國大陸的這種解釋，反而是民進黨完全附和中共的說法，也就藉此去挑戰國民黨、挑戰侯友宜是否接受九二共識。

沈富雄也現場教戰，對於民進黨要求對九二共識表態，侯友宜應該回答「民進黨不要跟老共牙牙學語，馬英九前總統的九二共識，是一中憲法」，並反問綠營「你難道反對一中憲法嗎？有種就講出來」。

沈富雄直言，民進黨想要藍營承認的九二共識是中國大陸的版本，「老共那個版本，我當然不接受」；而侯友宜只回答「我反對一國兩制」，沈富雄認為還不夠，應該完整的說「馬英九的九二共識可以考慮，老共的九二共識絕不接受」。

沈富雄強調，要凸顯出「絕不接受一國兩制的九二共識」，但侯友宜現在閃來閃去，閃太多了，浪費寶貴的時間，該明確就明確、該果斷就果斷。