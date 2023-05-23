金控集團旗下子公司，獲利表現最為穩當，就屬銀行！全球三大信評機構之一的惠譽信評，23日公布受評的台灣民營銀行業2023年經營相關數據預估，資產報酬率（ROA），股東權益報酬率（ROE）分別能有0.5％、0.78％，維持2022年的水準，甚至是過去三年的一致水平。

惠譽信評金融機構評等副總經理黃嬿如表示，台灣的銀行在金控集團中，向來呈現一致的風險概況、足夠的資本緩衝，以及穩定的經營環境，因此受評銀行機構的信用體質及評等維持的相當穩定，疫情期沒有受到外部環境衝擊而發生對評等的衝擊，反而有板信銀行、台中銀行評等升級的特殊案例。

惠譽今年2月將「國內系統性重要銀行」(D-SIBs) 的政府支援評等由'a-'調升至'a'，黃嬿如指出，是基於政府對國內民營銀行的支援意願有所提升，因這些銀行對整體金融系統又有高度、且持續上升的相互關聯性。惠譽也肯定，主管機關將持續維護金融系統的穩定。

在此次的調整中，惠譽授評的民間銀行之一中國信託商業銀行 (A/穩定) ，具有民營D-SIB身份，其政府支援評等亦隨著從'a-'調升至'a'。 而同為惠譽授評的台新國際商業銀行及永豐商業銀行(皆為BBB+/穩 定)的政府支援評等，亦從'bb+'調升至'bbb-'，反映了惠譽重新評估主管機關提供支援的意願及相對的能力。

至於其他受評銀行的政府支援評等，惠譽信評金融機構評等副總經理陳怡如表示，因其有限的系統重要性而維持不變。她強調，儘管部份民營銀行的市場地位較小，受益於台灣較為緩和的通貨膨脹與升息速度、以及充沛的系統流動性，銀行的資金來源及流動性概況應將維持穩定。

相對上，金控旗下的保險公司面臨自營投資部位和外匯風險，獲利表現波動極大，這兩年又有產險子公司的防疫保單虧損，銀行子公司的獲利表現就顯得穩定許多。惠譽預期，受評台灣民營銀行的獲利能力將於今年維持穩定，估計2023年放款成長約6％、淨利差6基點，陳怡如指出，應可抵消微幅增加的紓困放款相關之信用成本，銀行將透過穩定的獲利能力及適當的資產負債表成長來維持其核心資本水準。