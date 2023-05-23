竹北市豆子埔溪博愛橋傳女子疑輕生墜入溪中，消防人員下溪救援。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市豆子埔溪博愛橋，23日晚上9點30分許，發生女子墜橋事件，2名女子疑發生爭吵後，1女疑想輕生從橋上墜入溪中，另1女也接著要跳入溪救人，民眾見狀打119報案，消防局派員前往救援，發現2女站在河道中相擁而泣。

目擊民眾指兩女開車到博愛橋附近停車，2人似發生爭吵，其中1名女子情緒不穩，從橋上墜落，另名女子喊「救命」，接著也跳入溪中要救同伴。

該段河道豆子埔溪水並不深，不到100公分，溪底多為泥灘，消防局據報派遣光明及竹北車組共4車9人前往搶救，消防人員到達現場時，2名女子坐在河道中相擁而泣，消防人員下溪在晚上9時50分將2人救回上岸，皆意識清楚。

消防局指43歲葉姓女子，無明顯外傷，51歲林姓女子則左腳踝腫脹，均後送至東元醫院。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980