美式量販賣場Costco好市多商品多元且價格合理，深受消費者喜愛；富邦Costco聯名卡今年2月剛上市人氣飆升，台北富邦銀行宣布，富邦Costco聯名卡已正式發行破百萬卡，即上市第112天就衝破「百萬」發卡量，創下台灣信用卡史上最快破百萬的記錄，展現好市多會員的支持與期待。

北富銀建議，還沒換卡的會員及早申辦，8月8日起開放好市多刷卡就能立刻銜接使用，還能提早享有各通路優惠活動。

目前北富銀在各地分行及全台Costco好市多賣場均提供現場辦卡服務，會員到賣場消費時，只要順便帶上身分證及手邊最新的財力證明，例如扣繳憑單、所得稅通知書、申報書、房屋、地價稅單、薪資單、存摺及健保快易通APP的投保紀錄截圖，均可做為財力證明，輕鬆完成申辦。

如果沒時間到實體通路申辦，Costco及北富銀的官網、App和北富銀LINE官方帳號亦提供便捷的線上申辦功能，民眾可隨時隨地一指完成。

截至4月底，透過數位通路申辦富邦Costco聯名卡的比例已占整體申辦量達9成，申辦後更有高達8成卡友，繼續使用北富銀網行銀及LINE官方帳號等數位平台來接收消費通知、查閱帳單和進行繳費，也代表卡友對北富銀數位服務的肯定。

北富銀表示，富邦Costco聯名卡一上市就引發申辦熱潮，一方面是提供較前一代聯名卡高1倍的店內消費回饋權益，會員換卡意願高，不少卡友覺得既然都要辦，不如提早行動還能享受早鳥回饋。

另一方面，富邦Costco聯名卡自上市起就推出相當豐富的精選通路優惠，例如因應疫後旅遊需求復甦，在2月到4月期間提供精選旅行社或航空公司消費5％回饋，購買高鐵票也有最高12％回饋，大幅拓展卡片使用場景，不僅贏得既有會員的好評，更吸引不少尚未加入好市多會員的民眾同步辦卡及入會。

觀察近3個月簽帳狀況，富邦Costco聯名卡消費筆數、簽帳金額都因應發卡量有快速成長，平均每月可創下高達超過3倍以上的成長；從消費類型來看，截至4月底，飯店住宿餐飲、旅遊、交通加油等與旅遊出行相關的消費居大宗，約占整體簽帳金額4成左右，百貨、超市賣場及一般購物約占近3成。