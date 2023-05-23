糖尿病性功能障礙有解，震波磁波治療重啟「性」福人生。（主辦單位提供）

台灣的糖尿病患者人數逐年攀升，據統計有近250萬人患病且有年輕化的趨勢，衛福部公佈110年國人十大死因，糖尿病排名第五。有鑒於糖尿病對國人健康危害之大，光麗生技控股（股）公司特別邀請台大醫院神經外科主治醫師陳湧仁舉辦《預防糖尿病》公益講座，分享糖尿病的成因、預防及對抗之道。

陳湧仁醫師表示：抗衰老是預防糖尿病的首要工作，體內荷爾蒙的衰退是各項疾病來襲的主因，研究證實，維他命C是抗衰老的法寶，唯劑量跟劑型很重要，服用方式應聽從醫囑以免產生腸胃不適或是結石問題得不償失。

對於糖尿病患者常見的性功能障礙，陳湧仁醫師提出吃藥之外的改善辦法：在臨床上「震波」治療可有效改善男性勃起困難的症狀，讓海綿體中的血管新生；而對女性而言，因老化使得骨盆腔肌肉脫垂而有泌尿道失禁及感染的症狀，臨床上也有「磁波」治療來改善，兩性透過不同的治療，重啟美滿幸福新人生，也同時會改善賀爾蒙分泌的問題，自然的達到身體年輕健康的新平衡，遠離疾病衰老。

身兼中華民國臨床非侵襲癌治療研究學會理事長的陳湧仁醫師進一步指出：要對抗腫瘤疾病並非是除惡務盡把壞細胞全部殺掉，改變體內環境才是臨床治療最佳的方案，運動就是第一步！醫生可根據患者的年齡、體重、骨密度等等個案數據，規劃運動處方，讓大腦在運動的過程中分泌快樂激素-多巴胺，改善病灶提升病患生活品質。