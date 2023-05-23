淨零碳排喊的震天尬響，23日公布的《2023臺灣企業TCFD調查報告：TCFD調查報告－高碳排產業面對淨零轉型的挑戰》，依重點產業比例隨機抽樣900家臺灣年營收1億元以上的企業，在眾多調查結果之一，顯示有八成沒有專業人力評估氣候風險，業者也多傾向培訓既有員工、無意招募新人才。

TCFD（（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）是聯合國氣候變遷大會（COP26）制定的全球永續指標之一，隨著氣候變遷影響日益加劇，企業利害關係人與投資者對其日漸關注，更會反映企業決勝的關鍵競爭力。

調查單位臺大風險中心指出，這顯示在淨零路上，多數企業面對專業的TCFD架構，人才的培育有待加強，才能確實地揭露氣候相關風險與機會，將氣候行動深入組織文化，為企業建立氣候韌性策略。

臺大風險中心博士後研究員郭雅婷指出，調查結果也明顯反映，臺灣絕大多數的中小企業尚未對氣候變遷所引發的永續危機做出回應，建議政府應加緊腳步，協助中小企業了解、面對氣候變遷下如何建立永續揭露各項指標與目標，給予TCFD架構中各項盤點的指引，「面對低碳經濟的來臨，缺乏政府資金與政策的支持會是臺灣未來低碳轉型的一大隱憂！」

郭雅婷強調，低碳創新需要大量資金與人才的投入，建議供應鏈上下游應協同合作，以共同減碳為目標，建立產品碳足跡，從源頭原物料的投入到中間製程，至產品的包裝與運送等，建構低碳管理策略，以免被排除在低碳供應鏈之外，如此才能共創獲利新商機。