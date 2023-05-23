民進黨籍宜蘭縣立委陳歐珀退選，陳定南基金會公開推薦出身蘇澳、旅英企業楷模「貨車女孩」蔡惠玉參選立委，她23日赴宜蘭縣議會民進黨團拜會時說，「如果徵召我的話，願意為宜蘭打拼」，提及該黨團前輩們大方回應，只要是中央黨團推薦決定的人選，地方都會支持。

蔡惠玉23日赴宜蘭縣議會拜訪民進黨團，在場議員有陳文昌、呂惠卿、林麗、林佩瑩、謝正信等人；她表示，希望透過自身的政見及經驗與黨內前輩交換意見，獲得共識，表達已做好隨時上場的準備，勇於接受徵召，積極幫助民進黨拿下宜蘭這一席，也期盼藉由自身讓民進黨總統候選人賴清德在宜蘭開拓不一樣的票源。

蔡惠玉與民進黨團會後受訪時說，「如果徵召我的話，我願意為宜蘭打拚」，她直言，其實一直以來都很關心宜蘭的政治，也持續支持與執行宜蘭各方面的公益活動；宜蘭目前政治情況，想必大家都知道，宜蘭縣民也有些期待，遂她很希望能夠對宜蘭有所貢獻，帶來一個新的氣象。

她說，今拜訪長期為宜蘭打拚的前輩，跟他們交換意見，前輩很大氣，大方接受她的拜會並回應，只要是中央黨團推薦籍決定的人選，地方都會支持。民進黨宜蘭議會黨團表示，大家有意參選是好的，只要形象良好且選得上、做得好，都表示歡迎，希望中央黨部盡快針對人選做決定，一起努力。

陳定南基金會董事長林光義指出，蔡惠玉過去在英國做生意，仍不斷回饋宜蘭，持續捐助母校蘇澳文化國中、陳定南紀念館，為這塊土地付出許久，以宜蘭人精神，實實在在於海外打拚，為首位獲得英國國會評鑑「企業最佳典範」的台灣女性，是宜蘭人的榮耀，在宜蘭政治需要新活水的時候，她是最佳人選。