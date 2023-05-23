根據標普全球市場情報（S ＆ P Global Market Intelligence）報告，今年1至4月美國有236家企業宣告破產，較去年同期暴增逾1倍。近期聲請破產保護的企業包括多家擁有數百或數千名員工的大型公司，像是Bed Bath ＆ Beyond與Vice Media等。

值得一提的是，穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，美國聲請破產的企業數量仍然低於疫情前或是歷史水準。

儘管如此，在經濟逐漸降溫、利率攀升、疫情時期的政府援助枯竭，和銷售成長減弱之際，宣告破產的企業有逐漸增加之勢。

企業財務穩健分析公司RapidRatings執行長蓋勒特（James Gellert）指出，這些陷入經營困境的企業有許多相似之處，關鍵在於營運品質惡化和債台高築，這已成為破產的公式。

蓋勒特表示，在當前經濟環境下，零售企業是受創最深的業者之一，最容易受到消費者購物行為改變影響。Party City、Tuesday Morning和David’s Bridal皆是在今年聲請破產保護的零售業者。

財務體質疲弱的企業可能得承受壓力到明年。穆迪投資人服務公司表示，企業違約率將在明年初觸頂。

蓋勒特表示，消費者可發現部分品牌難以維持業務，或是得改變業務模式。客戶忠誠度較高的企業狀況會比其他業者好。

聯準會激進升息是企業破產家數攀升的原因之一，財務不佳的企業在升息周期面臨信貸緊縮壓力。儘管聯準會主席鮑爾在利率連十升後開啟暫緩升息大門，但債務負擔沈重的企業也無法快速解除壓力。

Bespoke投資集團共同創辦人希基（Paul Hickey），升息對企業資產負債表有滯後影響，全球金融危機在2009年3月落幕，但到該年底都還有企業聲請破產。