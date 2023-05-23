au Jibun銀行23日發布日本5月製造業採購經理人指數（PMI）初值，經季節調整由4月終值的49.5升至50.8，為去年10月以來首度升到50以上的擴張水平。產出與新訂單指數也創去年6月以來首度重返擴張區間。

接受調查的製造業者認為，先前因為疫情影響、導致供應鏈受阻的情況已經有所改善。

負責編纂這項調查的標普全球市場財智機構經濟學家巴提（Usamah Bhatte）認為，日本民間經濟持續向上軌道，他說不論是服務業與製造業均表現相當活絡，特別是前者在國內外旅遊重啟帶動下，擴張力道創下有史來最強。調查顯示服務業PMI初值由4月的55.4升至創紀錄的56.3。

若涵蓋製造業和服務業活動，日本5月綜合PMI初值為54.9，也締造2013年10月以來最高紀錄。

此外日本厚生勞動省也在同一天發布數據，表示截至3月底為止的2022財年，名目薪資雖增長1.9％、為31年最大增幅，但仍大幅低於3.8％通膨率，導致上年度實質薪資不增反跌1.8％，為2014財年來最大年減幅。

不過分析師預期，隨著通膨壓力逐漸減緩、勞動市場持續緊繃與經濟呈現溫和復甦，本財年實質薪資可往出現反彈，也為日本銀（央）行日後退出超級寬鬆貨幣政策進行鋪路。

伊藤忠經濟研究機構首席經濟學家Atsushi Takeda表示，通膨與薪資雖然仍存在上行風險、但隨著通膨降溫、就業市場吃緊與企業獲利穩定，最快在今年將為日本貨幣政策正常化打下基礎。

日本大型企業先前已同意今年將把薪資調高近4％，創30年最大增幅。該跡象也反映在勞動力漸趨老化下，企業認為有必要改善薪資水準，確保技術人才不會外流。