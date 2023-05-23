在上季結束時，Target庫存已比去年同期減少16％。營運長穆利根（John Mulligan）日前在電話會議上指出，去年庫存過剩的問題已經成為過去式，現在它正計畫秋季重新進貨。

此外沃爾瑪過去一年也把美國商店的庫存削減約9％。執行長麥克米倫（Doug McMillon）表示貨品供應已有改善、多餘庫存也在持續減少。

根據美國人口普查局的數據指出，美國綜合商店的庫存已從去年8月的歷史高點逐漸下滑，今年3月庫存僅增加1.2％。

沃爾瑪與Target是去年初爭相把商品運到美國配送網絡的業者之一，有些甚至包下自己的船隻，避免港口堵塞，以讓商品能順利送達。麥克米倫表示，去年在某個時間，沃爾瑪曾在港口堆積10萬個貨櫃，等待送到該公司的國內供應鏈。

疫情期間，由於諸多限制外出措施，促使美國民眾大幅增加對商品購買。但隨著疫情逐漸結束，他們在去年春季迅速轉向服務，導致零售商庫存激增，必須向海外供應商減少訂單。

根据供應鏈軟體公司Descartes Systems集團旗下的Descartes Datamyne的分析機構表示，今年首季進入美國西岸港口的貨櫃數量較上年同期減少將近23％。這些港口主要是與亞洲貿易、以及供應美國零售商所需商品的通道。

不過位於北卡羅萊納州的物流服務公司RXO執行長魏克森（Drew Wilkerson）指出，儘管整體情勢仍然不确定，但在年初專注去化庫存的客戶，如今已要求更多商品運往他們的商店。他認為零售商處境已出現好轉，當今問題在於確保消費者的需求是否存在。

德國貨櫃公司Hapag-Lloyd表示，受到貨物數量遽減，導致今年首季營收銳減33％，但它預估隨著零售商消化庫存逐漸步入尾聲，本季結束貨運趨勢應該向上。