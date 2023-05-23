美國債限談判一直卡關，削弱投資人冒險胃口。除了避險情緒升溫，聯準會重量級官員頻頻發出鷹派論調呼籲持續升息，帶動美元連續2天走強。

23日美元指數揚升0.3％來到103.53，與上周觸及的2個月高點103.63相去不遠。此外，同日亞洲盤美元兌日圓勁揚，攀抵兌138.88日圓的近6個月新高。

距離美國財長葉倫警告的6月1日主權違約大限剩不到10天，拜登與麥卡錫22日的談判仍觸礁，但雙方還是打算繼續談判以求突圍。白宮及國會的共和黨協商代表，將於23日再度碰面商討如何化解僵局。

葉倫於拜登與麥卡錫談判前夕再度警告，要是國會不能及時調高舉債上限，聯邦政府資金恐撐不到6月中旬支付所有帳單，最快6月1日就爆發美國史上第一次債務違約。

22日是拜登及麥卡錫今年第三度碰面談判債限，為明年政府支出設上限，以及決定債務上限暫停期長短，是此次談判重點。

不過在如何抑制聯邦赤字上，美國兩黨的歧見仍在。拜登與民主黨主張對富人和企業增稅，但共和黨反對加稅，堅持要政府削減支出。

據《美聯社》報導，既然白宮和國會在債限談判上僵持不下，拜登何不動用憲法第14修正案？如此可繞過國會逕行提高舉債上限，其實這早被拜登政府列為選項。

然而現在拜登對援引憲法提高債限的做法轉趨謹慎，問題出在時間。由於6月初違約大限近在眼前，動用憲法第14修正案可能會捲入漫長的司法訴訟而緩不濟急。