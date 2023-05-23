蘋果與博通合作在美製造晶片 涉資數十億美元 23:412023/05/23 工商 康彰榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國福斯商業台報導，蘋果公司23日宣布與博通（Broadcom）就美國本土製造晶片簽署交易協議，涉資數十億美元。根據協議，博通將在美國開發5G射頻和無線連接等配件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果CEO庫克在新聞稿中表示，「蘋果所有的產品依賴著在美國的設計和建造，蘋果將繼續深化在美國的投資，因為我們對美國的未來有不可動搖的信念。很高興承諾採用美國製造業的獨創性、創造力和創新精神。」 22:00，博通股價升逾1.2％，報686.42美元；蘋果跌0.77％，報172.86美元。 #蘋果 #美國 #博通 #製造晶片 #涉資 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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