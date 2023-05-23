蘋果CEO庫克在新聞稿中表示，「蘋果所有的產品依賴著在美國的設計和建造，蘋果將繼續深化在美國的投資，因為我們對美國的未來有不可動搖的信念。很高興承諾採用美國製造業的獨創性、創造力和創新精神。」

22:00，博通股價升逾1.2％，報686.42美元；蘋果跌0.77％，報172.86美元。