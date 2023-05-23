今（23）日下午汐止秀豐市場1攤豬肉攤，發現攤位上的豬肉短少，調閱監視器才發現，是遭一名阿嬤給順走了，所以前往派出所報案，並在臉書社團「汐止集團」PO文。公布阿嬤偷走豬肉的過程影片，並表示，不管怎麼樣偷竊是不被允許的。

PO文表示，今（23）日下午13時52分左右，這位阿嬤在本秀豐市場79號豬肉攤位購買120元豬腳，在本人轉頭找錢之際順手拿走兩三塊豬腳肉，一共實行兩次第一次有成功第二次剛好本人回頭沒讓其得手。如本社團有認識這位阿嬤的請告知他，我本人今日晚上下班會到警局報案，請她好自為之謝謝。不管怎麼樣偷竊是不被允許的。

網友紛紛留言表示，「他之前可是偷過烏魚子，有苦衷的人會挑這東西下手嗎... 」、 「上次好像也有看人po文好像也是這個阿嬤」、「阿罵有練過～」、「有困難可以說 但是偷拿真的不好..」、「結果我的重點在他用手直接一直翻豬肉」、「不能縱容偷竊！支持報警提告」。