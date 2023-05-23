隨著資金從住宅將向商辦布局、惟現貨又相對稀缺，高端資金也紛紛轉向預售市場，布局商辦，廠辦大戶達永建設集團今（23）日宣布，今年推案主力將聚焦商辦，包括總銷100億元的「金矽谷No.25環球旗艦總部」及總銷18億元的「金矽谷No.26全球經貿中心」兩大旗艦案，隨著企業總部聚落東移，每坪開價也坐7望8。

達永建設集團旗下耀達建設董事長特助彭信欽今天表示，大內科園區挾著產業聚落成熟、機能完整、產業前景、公共建設利多等優勢，向來都是企業總部布局的熱區，以今年來說，內湖數位內容創新中心暨緯創總部年初才動工，下半年台塑集團內湖總部也可望進駐5千員工，內科產業園區成形；加上捷運環狀線東環段、捷運民生汐止線進行中，區域資產價值看好。

彭信欽表示，目前大內科西湖段已開發飽和，僅潭美、舊宗段還有腹地，但新增供給仍屈指可數；至於南港，國泰、潤泰等商辦案也幾乎只租不售，在現貨稀缺下，企業總部布局已移轉到預售市場，提早卡位。

彭信欽指出，看好大內科產業聚落成形，深耕廠辦市場的耀達建設，今年將聚焦內湖商辦市場，推出總銷100億元的「金矽谷No.25環球旗艦總部」及總銷18億元的「金矽谷No.26全球經貿中心」。

其中「金矽谷No.25環球旗艦總部」位於新明路，為三陽工業與耀達建設合作開發，為16樓SRC大樓，是區域內少見的擁有河景高樓層景觀的商辦總部大樓，採銀級綠建築的高規格打造，每坪開價平均75~80萬元，預計2024年底完工，建商傾向半棟或全棟銷售。

「金矽谷No.26全球經貿中心」位於五期，對面就是內湖數位內容創新中心暨緯創總部，坐擁「捷運環狀線東環段」、「民生汐止線」的交通雙金軸優勢，規劃8樓的SC大樓，採銀級綠建築的高規格打造，每坪開價平均75萬元，傾向作為企業總部之用。

達永開發機構精耕建築40多年，作品橫跨雙北市商辦、住宅市場，較膾炙人口的作品，包括「達永春嶺」、「達永沐夏」、「達永秋鄉」、「達永板橋冬慶」、「達永豐盛學」等，其透過「複合式場域空間實驗」，屢屢創新接待中心軟硬體服務；至於廠辦，更深具口碑，尤其深耕內湖的20幾棟「金矽谷」系列，客戶都是企業大戶。

彭信欽表示，目前達永還有十餘筆都更案，都在進行整合中，包括南港松河街佔地約880坪的都更案，進行4年多迄今，已簽下約近8成；市民大道敦南的都更案，也正進行中。