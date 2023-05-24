這兩年歌壇「創作女伶」爆發，本報邀來備受音樂圈好評、私下也有好感情的Lisa Djaati、薛詒丹、蘇珮卿3人，穿著義大利奢華品牌Loro Piana服裝，組個高值感的時尚快閃團體。

Lisa Djaati聲音厚實有力量，放棄在Max Mara的職位回台做音樂，曾經懷疑是否做錯決定。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Loro Piana）

其實3位歌手這次出輯，都曾走過蜿蜒音樂路。新專輯《漣漪效應》受業界與粉絲喜愛的Lisa Djaati，曾是Max Mara在巴黎的櫥窗設計師，她為夢想而捨時尚就音樂，從發首張專輯、入圍金曲新人、組樂團到後來成為陶喆、陳奕迅等御用合聲，台前幕後都紮實參與，讓她說：「現在回顧我雖然走過辛苦路，但卻從沒有後悔過。」那些過程都成為養分，就如同專輯名稱一般。

薛詒丹認為如果少了音樂，這個世界會減少許多色彩，難以想像沒有音樂的生活。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Loro Piana）

aDAN薛詒丹曾是「歐開合唱團」女中音，也因此獲得三項金曲獎，離團獨自闖蕩音樂圈，也當上駐唱歌手、天王天后的和聲。2019年起，她拒絕一整年和聲工作，專心準備首張創作專輯《倒敘 Flashback》，整體揉合她過去的生活經驗，這樣開誠布公地將自己所思所想攤在陽光底下，她坦言真的非常赤裸、私人，「但音樂並不會只服務自己，很多東西是大家會有共感的，大家都會遇到相似的情景，這只是我展示我情緒的方式。」

蘇珮卿給自己的三個關鍵字是「反差、實驗、療癒」，私下談話溫潤柔和的她，在台上彈著豎琴時卻格外氣場強烈。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Loro Piana）

曾二度榮獲金音獎的「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿，歷經抗癌重生，她將過去抗癌的過程化為創作靈感，講述她發現罹癌掉入情緒低谷、走過死亡深淵又再度回到愛與陽光底下的過程，於歌曲背影聲音還能聽到她先生與小孩的早餐對話，私人的個人經驗被轉譯成一首首歌曲無私地分享給大眾，希望能夠打動、安慰有相同經驗的聽眾。

談到這次的服裝，Lisa Djaat在拍攝短暫的小憩時，透露所有單品都像他衣櫃裡的服裝，「因為我自己的臉比較剛強一點，平常喜歡用比較柔和的顏色去搭配。」有趣的是薛詒丹、蘇珮卿也在不同的時間點講了同句話，前者表示「雖然最近比較少穿一件式的單品，但這種單品是我平常就會穿的。」後者則透露雖私下會走更加美式休閒，但身上單品都是自己會喜愛的，更讚此次服裝材質使得整體穿著體驗有種純淨、清透的感覺。

如果不做音樂，要做什麼呢？薛詒丹愣了許久直言：「如果少了音樂，這個世界會減少許多色彩。」喜歡與人接觸、分享知識與挖掘細節，覺得「房產經紀人」或是不錯的選項。蘇珮卿也同選房產經紀人，她的理由則是認為自己離不開藝術領域，如果有這樣的平行時空喜歡建築的她應該會喜歡這樣的工作。而Lisa則認為如果有機會她想嘗試「腦科醫生」的工作，由於自己法國長大，回來做華語歌曲需要做許多市場、文化調查，並因此接觸許多腦研究的書才發現自己其實蠻享受研究這些科學內容，「不過音樂也是一種很精緻的科學。」所以某方面來說她也很難脫離音樂的影響。

Loro Pinaa GILDA編織草帽，2萬5600元。（Loro Piana提供）

Loro Piana BALE BAG粒紋小牛皮中型肩背包，13萬2300元。（Loro Piana提供）