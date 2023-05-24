路透社報導，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的新民主黨（New Democracy）於21日大選中贏得40.8%選票，齊普拉斯的激進左派聯盟（Syriza）只得到20.1%。米佐塔基斯稍早已排除組成聯合政府，並開始推動再次大選，希望在國會中取得絕對多數席次。

齊普拉斯則已告訴希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）自己無力組閣。他的激進左派聯盟以反建制風格著稱，曾在動盪不安的希臘債務危機期間席捲政壇，這次卻遭到許多選民背棄。

他在總統官邸外說：「我沒有理由加以掩飾，選舉結果是個痛苦打擊，而且出乎意料。我對如此結果負起全責，但是在我的字典裡，這代表挺身迎戰。」

希臘可能於6月25日再次舉行大選，屆時將採行給予第一大黨或政黨聯盟額外紅利席次（bonus seats）的制度，可能讓米佐塔基斯得以在國會過半而單獨組閣。

21日大選結果顯示，如果新民主黨沒有加入，各在野黨席次不足以組成執政聯盟，所有政黨領袖都已表明不會就組閣尋求協商。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1120523