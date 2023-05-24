im.B詐騙案如滾雪球般愈滾愈大，已逼得民進黨立委陳歐珀退選，且傳出還有更多綠營高層恐難脫關連。國民黨立委賴士葆大歎公權力睡著，沒有法律規範、沒有主管機關，im.B投資人像待宰羔羊任憑詐騙集團宰殺，從民進黨人與詐團勾結，顯現的是民進黨的「信Lie集團」登場。

賴士葆在臉書發文指出，當P2P融資平台已經發展成為一個產業，一個以新興金融科技網路不動產借貸媒合平台的樣態，吸引很多民眾前仆後繼的投資，其中良莠不齊的業者，詐騙頻傳。2017年金管會要銀行公會與平台業者訂定自律規範，金管會只是備查而非主管機關。換句話說，P2P融資平台在台灣業務，相關的金管會、經濟部、數發部、法務部，無任何單位是主管機關，沒有專法規範，沒有主責的管理機關。當政府集體沉睡，不肖業者違反銀行法，因此吸金、詐欺、脫產的金融弊端叢生，受害人不計其數。

賴士葆說，現在監委要查，可說整個行政院集體的怠惰失職，這就是為何行政院花數十億元一次又一次成立的打詐國家隊，愈打詐騙案愈多，因為實際的狀況是沒有人在管，從源頭就沒有法令規範，且不要說螺絲鬆了，根本連規範的螺絲都沒有啊！多一事不如少一事，所有單位都不想成為這個新興金融科技的監管主責單位。

賴士葆指出，im.B 參加金管會主辦的金融科技展，蔡英文總統出席演講鼓勵金融科技，被民眾質疑政府背書，金管會推的一乾二淨說廠商付費就可以參加。總之，受騙上當不關政府的事情。

賴士葆表示，法務部說一切依法行政，已經有發出曾耀峰的正本副本通緝通知給警政單位，加強通緝犯的查緝效能，言下之意該做的都做了。曾耀峰改名曾國緯就不是他們的事了，但是曾耀峰被通緝之後還曾經用本名出席公開場合，法務部卻是視而不見，等同縱容通緝犯。

賴士葆強調，109年的時候，總統府祕書長蘇嘉全、警政署長陳家欽以及諸多綠營權貴與被通緝的曾國緯同為座上賓一起餐敘宴飲，如果大家都一起像陳歐珀所說的識人不明，那就像陳歐珀一樣，為著與槍砲彈藥通緝犯共飲給社會不好的示範和教化，出來道歉。蔡政府不要帶風向甩鍋藍綠民代都有分，別忘了民進黨全面執政，掌握公權力，卻讓公權力睡著，以至於讓無辜百姓陷入沒有法律規範，沒有政府監管投資場域，任憑詐騙集團宰殺，這才是最該追究的。