台南一名蘇姓醫師新郎，在凌晨入侵陌生女房客房間進行猥褻，隔天竟然先完婚才到派出所做筆錄，引發軒然大波，由於蘇男8月就要到當地大醫院報到，讓當地醫護們也崩潰不已，直說一整天下來病人狂問沒停過。

女網友在Dcard發文表示，今天上班真的不堪其擾，病人一直狂問，是不是這間醫院的醫師，甚至還說「如果我睡著的話，會不會被上下其手」，讓她根本不知道該怎麼回話，相當崩潰，只好上來取暖。

不少醫護也紛紛在底下留言：「連快結婚的住院醫師也被誤會是嫌疑犯，還要自己澄清」、「就怕被無限上綱，到時候要我們醫事人員去上性平教育修學分...」、「回答到煩死，好多醫師都很無辜」、「明明就還沒報到，院內同仁也根本不認識，結果忙著解釋」。

該名猥褻的醫師新郎遭起底，背後勢力、人脈雄厚，家族是醫師世家，叔叔是台南市衛生局長蘇世斌，舅舅則是醫學教授，新娘則是婦產科醫師，兩人都將於8月到當地大醫院報到，此次婚宴也是由該大醫院院長親自證婚，遭網友質疑「水很深」。