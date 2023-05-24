每每聊到降血壓總是離不開飲食與睡眠，最近美國哥倫比亞大學與法國巴黎大學合作研究發現，聲波也能降血壓。研究人員把一種比火柴還小的裝置放進腎動脈，裝置會發送超音波破壞動脈壁的神經，藉此達到調節血壓的效果。研究報告已刊登於《美國醫學會心臟病學》期刊。

英國《每日郵報》報導，兩校合作的研究發現，利用這種裝置破壞腎動脈血管壁的神經，可讓血壓明顯下降。

高血壓很少引發症狀，以致許多人不知道自己有高血壓問題。倘若不加以治療，可能會導致心臟衰竭、中風、心臟病突發、無法逆轉的腎臟損傷等問題。治療多半從生活作息入手，例如改變飲食方式、降低鹽分攝取、減重。若這些方式沒有效果，醫師會開立藥物降血壓，例如血管收縮轉化酶（ACE）抑制劑、乙型交感神經阻斷劑（beta-blocker）、利尿劑，約3分之1患者服藥仍無法達到控制血壓目的。

開發這項新技術的哥倫比亞大學與巴黎大學研究人員指出，在某些情況下，高血壓是腎臟神經無法正常運作引起，導致更多鹽分與水分留滯，引發血壓上升。

患者在局部麻醉的情況下，於腹股溝由醫師劃一個小口，插入導管來到把血液由心臟輸往腎臟的腎動脈。導管內有一個迷你的魚雷狀裝置，裝置連接一枚超音波產生器。裝置內有個小小的氣球，安置妥當之後遇水會膨脹並抵住動脈壁。按一下按鈕之後，裝置會朝動脈壁發送超音波，每次7秒，產生熱能破壞失調的神經，裝置裡的水可以讓動脈壁降溫，以免遭到高溫損傷。

兩校人員總共執行3次試驗，受試者超過500名高血壓患者。綜合試驗結果得知，以此新療法讓收縮壓／舒張壓降到135/85毫米汞柱的人數，是施以安慰劑組別的2倍。

國際高血壓學會（ISH）主席、英國倫敦大學NHS信託基金會（University College London Hospitals NHS Foundation Trust）高血壓專家威廉斯（Bryan Williams）對這項研究成果給予好評，這證實了此前個別研究顯示超音波技術可以達到以藥物降低血壓的程度，由有經驗的醫師處置顯然很安全。威廉斯認為，接下來的挑戰在於如何讓超音波降血壓的技術與健康飲食作息的主流治療選項並行，在有必要使用降血壓藥物時如何搭配超音波技術。

研究成果已於今年3月登上《美國醫學會心臟病學》（JAMA Cardiology）期刊。