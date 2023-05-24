天下無不是的父母，這句話在現代可能不是一定適用。馬來西亞有一名單親爸爸，只因不想照顧，竟將3名年幼的子女遺棄的家中，直到他們被送到警局後也置之不理，讓人十分傻眼。

根據《中國報》報導，該名單親爸爸今年2月將年僅6歲、7歲和11歲的孩子丟在兄妺位於吉隆坡的住家，一句「我沒法養了」，竟一走了之，後來3名孩子被送到警局，孩子的媽媽得知後，立刻前往接回，雖然生活貧困，4個人擠在一間房內，也沒想過要放棄。

孩子的媽媽透露，她在2019年和前夫離婚，在接到警方通知後，連忙趕到警局接走兒子和2個女兒，她指責，前夫之前承諾照顧，如今卻不聲不響把3名親生孩子拋棄，非常不負責任，「我很傷心和痛心，但既然已經發生了，我將盡力去養大孩子」，目前她靠福利金和儲蓄過活，和孩子住在月租400令吉（約2700元新台幣）的房子內，也正在尋找工作。

孩子的媽媽提到，其實過去嘗試做過很多工作，但一直找不到適合的，不過她會繼續找，而她所居住的房子，還有一些分租的家庭，有時孩子會和對方共用晚餐，因為他們也明白彼此的難處，「有時我們甚至沒有食物吃了，但出於同情，他們會直接與我們分享食物，因為擔心我和孩子會餓壞」。

由於7歲和11歲的孩子已經在上學，她必須找工作，而6歲孩子會暫時委託鄰居照顧，「孩子才轉校過來，學校的特定援助還未開放申請，所以我們也只能先忍耐」。

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