什麼不能等？孩子的教育不能等、童年也不能等！所以當南科新貴俱有購屋能力時，不會選擇讓全家人還要等待生活機能、教育資源慢慢成熟的新市、善化等蛋白區，而是直攻已經算台南市中心的永康，選擇「永大市政特區」這類市中心被成熟商圈環抱的19公頃市心小型重劃區，成熟商圈不用等，學區就是最好的，補教資源選擇豐富多元，而且又享有重劃區退縮街廓，舒適街景，出繁入靜的優質環境。區內新案「遠雄東御苑」面永康西灣里萬坪景觀公園第一排，在1,529 坪方正基地上建造雙棟15層建築，規劃29~48坪2~4房、市中心綠地第一排的「公園宅」。

永康區大市政特區座擁萬坪公園，無限視野棟距。（圖/業者提供）

遠雄房地產行銷協理陳信宏指出，「台南不缺公園，也不缺重劃區，缺的是同時擁有商圈機能與便利交通的重劃區公園宅。」曾參與台北101的建築大師李祖原跟燈光大師袁宗南，再次攜手，在永康區永大市政特區萬坪公園首排，打造現代日式溫潤質感與自然底蘊的輕日式皇居花園社區「遠雄東御苑」，藉得天獨厚的公園第一排條件，營造出庭中有院、院外有林的環境，以「織」為概念，將公園綠意編織進社區內外約700坪的綠意空間，同時因為無限視野棟距先天優勢，規劃每間臥室低檯度大面採光開窗、無暗房的理想格局，兼顧珍稀性、保值性與宜居性。

公設藉由光與綠，讓大面積中庭花園、休憩區、室內外交誼空間、健身房、瑜珈室、閱覽室、兒童遊戲室交織出家人專屬的親密時光。此外，社區規劃垃圾廚餘分類冷藏室、車位預留充電套管、智能防疫電梯、全棟式淨水系統、廚下淨水設備、車道 e-Tag 感應式門禁搭配車牌辨識系統，千坪大社區豐富公設與科技設備，不單超越同區大樓案，完善的物管也讓透天住戶起心動念換屋「遠雄東御苑」。

圖為3D示意圖，公設藉由光與綠，讓大面積中庭花園、健身房、休憩區、室內外交誼空間等，和家人共享天倫之樂。（圖/業者提供）

永康純住重劃區「永大市政特區」範圍19公頃，是別墅透天推案居多的「新富聚落」，也突顯「遠雄東御苑」這類大樓產品的稀有性。對照中科水湳、竹科竹北近年房價增值力道，15分鐘進南科、且基期仍低的南科永康，同樣具備「距科學園區最近的市中心」條件，市府預估南科新貴人口在台積電3奈米擴廠帶動下，會從現在9.2萬人陸續增加到18萬人，更讓「遠雄東御苑」未來的成長潛力值得期待。

遠雄東御苑

接待中心：台南市永康區永華路、永榮一街口

賓客電話：06-273-6000