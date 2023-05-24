麻豆工業區重劃完成(含抽水站)示意圖。（圖／臺南市政府地政局提供）

麻豆工業區在臺南市政府地政局團隊與土地所有權人共同努力下，已完成110.83公頃公辦市地重劃作業，並於111年1月21日竣工啟用，共提供約90公頃優質工業用地，其中包含約15公頃抵費地，可供工業發展與利用。重劃工程施作同時配合麻豆及麻柚抽水站工進，現行具備完善的交通動線及排水系統，且大幅改善本區易淹水問題，展現在地「優質工業區」之新風貌。

臺南市市長黃偉哲表示，麻豆工業區緊鄰國道一號麻豆交流道西側，交通便捷，距南科僅10至15分鐘距離，同時位屬科技廊帶之中心，未來除可作為南部科學園區衛星園區外，亦可作為臺南傳統產業重要生產基地，增加地方就業機會，平衡區域發展。

麻豆工業區鄰近交流道坐擁交通便捷之示意圖。（圖／臺南市政府地政局提供）

地政局局長陳淑美表示，因應產業回流熱潮帶動工業用地需求，重劃區內之抵費地，除辦理公開標售外，同時亦採設定地上權等多元化處分方案，以活絡工業區土地的供給，並吸引優質廠商及優秀人才進駐，進而增加就業機會，並帶動「產業升級與經濟再生」，促進地方經濟繁榮。

麻豆工業區本次設定地上權標的共計3筆，為大面積且形狀方整之坵塊，面積從6,094.75平方公尺至10,343.41平方公尺不等；權利金底價新台幣77,778,861元至137,035,887元不等；土地使用分區為第二種甲種工業區，臨工業路之基地得為商業行為使用，供投資人更多面向之選擇與規劃利用。訂於112年5月19日至7月3日公告招標，採一次投標分段開標，第一階段為資格審查，第二階段為綜合評選，第三階段為價格決標，並於112年7月4日第一階段資格審查開標，為節約行政作業時間及投資者之等待期，將同時公告第二階段及第三階段同日辦理時間預計為112年7月28日辦理，提供完整資訊俾利投資者充分準備投標相關文件，期許各優質產業進駐於麻豆工業區，帶動產業升級及經濟再生，亦建構安居樂業之宜居大臺南。

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