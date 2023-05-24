臺北市政府5月27日在臺北車站1樓售票大廳舉辦「OKWORK‧畢業季就業博覽會」，有56家優質企業提供近3,000個職缺徵才，薪資3萬元以下已絕跡，平均薪資達3萬8,000元，三成五職缺起薪更在4萬元以上，有高達一半以上職務歡迎無職場經驗的社會新鮮人。臺北市政府勞動局為這群職場生力軍嚴格篩選求才廠商，並無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大或發生無薪假等狀況，讓社會新鮮人找工作更安心，歡迎在學生、青年朋友及轉職轉業者踴躍投遞履歷。

勞動局長高寶華表示，本次職缺數以「批發及零售業」、「住宿餐飲業」及「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」為前三大產業，尤其是年輕人特別青睞的出版影音資通訊業，大家更不應該錯過投石問路的機會。

臺北市就業服務處也補充，眾多職缺類別當中以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」及「業務/貿易/銷售」工作機會數最多，此三大類職缺類別佔整體工作機會數約六成五，而「營建/製圖/施作」及「醫療/美容/保健」平均薪資表現最突出有4萬3000元以上。

板信商業銀行招募儲備理財專員10名及儲備法金行員10名，街口電子支付也開出軟體測試開發工程師等高階職務月薪6萬起，本次活動提供工作最多除了鼎泰豐、亞洲藏壽司、路易莎職人咖啡、饗樂餐飲實業、王品餐飲及三井餐飲事業，也有不動產經營及相關服務業如永慶房屋、保全及偵探業如捷正。

北市就服處提醒，求職者請穿著正式服裝、儀容整齊，可在「台北就業大補帖」網站了解活動詳情，並至招募活動「OKWORK‧畢業季」就業博覽會線上報名或下載履歷表並填妥列印帶到現場，讓求職之路更順暢，亦可電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277（臺北市境內直撥1999轉58988）向專人諮詢。

(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)