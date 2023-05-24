台中市政府積極興建台中共好社宅，提供青年族群安居樂養的居住環境。近期，市府更宣布推出全國最優惠的台中好宅「567 777」擴大租金優惠方案，照顧青年、落實居住正義。

目前實行的台中好宅租金優惠方案，僅限於好宅落成後首批入住民眾，享有第一年租金打5折、第二年6折、第三年7折優惠。台中市長盧秀燕於今（2023）年5月宣布台中好宅「567 777」方案，未來不限於首批入住民眾，只要是首次申請入住，除了享有第一年租金5折、第二年6折、第三年7折優惠，期滿續約後，更再享3年每年7折優惠，減輕青年經濟負擔，實施時間與適用對象將再擇期公告。

台中市未來再擴大好宅優惠對象，只要是首次申請入住，都能享有入住租金為市場行情5至7折，為全國最優惠。（圖/台中市政府提供）

除了租金折數全國最優，台中好宅有別其他縣市，透過加分機制，提升年輕人入住機會：針對設籍在台中且在台中工作的勞工再加3分，提升到加6分；育有學齡前幼兒的青年，從每名幼兒加1分，提升到每名幼兒加3分，藉此提升年輕人入住好宅的機會，吸引青年移居打拚。另外，申請人如符合市府社會局或原住民族事務委員會租金補貼申請資格，還可以領取2,000元至7,000元租金補貼。

盧市長指出，為了落實居住正義，台中目前已完成或興建中的社宅已超標達7,000戶，比中央要求的蓋得更多，更以倍增興建1萬戶為目標邁進，未來加計中央興辦戶數8,000戶，總計可提供逾1.8萬戶社宅，大量提供社會弱勢、原住民族或年輕人使用，並搭配推出全國最低租金折數優惠。

除擴大租金優惠，中市府亦透過加分機制，提高青年入住機會。（圖/台中市政府提供）

盧市長也提到，今年台中還有2處好宅準備招租，其中太平育賢二期好宅將於6月5日至30日受理申請，東區尚武好宅預計於7月受理申請，歡迎有興趣的民眾上台中市共好社會住宅17租網站或台中市住宅發展工程處官網了解相關資訊。

除了台中好宅租金優惠外，台中市育兒、就業、交通等福利也是全國最優惠，市府全力推動公托公幼倍增、生育津貼加碼、青年就業金安薪、弱勢青年就業獎勵金，讓青年享受更好的生育福利待遇、穩定就業，未來也將持續推動各項青年福利，打造宜居幸福城市。（台中市政府 廣告）