為活化臺中火車站周邊老舊街區，改善本市中區及其周邊街區老舊街屋之外部景觀，促進街區之活化再生，臺中市政府都市發展局推出「112年度臺中市老舊街區活化整修補助計畫」，補助建物本體及外部環境改善與室內裝修，申請日期自即日起至112年12月29日（星期五）下午5時止，補助經費共1,000萬元，用罄為止，歡迎民眾踴躍提出申請。

都發局表示，本補助計畫透過建物本體外部改善與室內裝修之補助，維持中城區老舊街屋之外部景觀、建築立面的樣式，並改善室內裝修與設計，秉持著「修舊如舊+重修舊好」的改造精神，以保存原有建築風貌特色，並活化老屋使用機能，促進街區產業經濟再生。

本補助計畫以本市中區及其周邊部分西區、南區、東區為補助範圍（整體範圍由五權路、林森路、忠孝路、復興東一街、雙十路、公園路以內為申請範圍），且屋齡達30年以上之合法建築物為補助範圍及標的，申請人可申請建物本體外部改善與室內裝修補助費用（上限105萬元）及專業服務費用（上限15萬元），兩者合計補助金額上限為120萬元，申請人須自籌至少總工程金額之30%。

「112年度臺中市老舊街區活化整修補助計畫」補助範圍為虛線內區域，最高補助上限為120萬元；橘色標示之特色街道，最高補助上限為150萬元。（圖/臺中市政府提供）

若位於補助範圍內之特色街道（包含市府路、平等街、中山路、臺灣大道（原中正路）、民族路、成功路等6個路段）得提高補助金額上限，以鼓勵活化成為特色街區。申請人可申請建物本體外部改善與室內裝修補助費用（上限135萬元）及專業服務費用（上限15萬元），兩者合計補助金額上限為150萬元，申請人須自籌至少總工程金額之30%。

本計畫採郵寄送件方式申請，送件時間以郵戳為憑，申請民眾請於都發局官網或「老屋動」網站下載並填寫相關申請文件並檢附相關附件，寄至「老舊街區活化輔導團」（地址：40043 臺中市中區綠川東街 20 號 4 樓）辦理申請資格審查，相關詳細資訊可至都發局官網查詢。如有任何疑問，可電洽老舊街區活化輔導團（電話：04-22257020），亦可於「老屋動」網站留下聯絡方式，由老舊街區活化輔導團主動與您聯繫。（臺中市政府 廣告）