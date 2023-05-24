住宅市場上獨佔鰲頭的頂尖富人區，普遍有地段保值性高、具增值動能題材等特徵，再搭配上質生活環境與綜合機能臻全，即便價格不菲，仍屬買家競相置產的稀缺物件。以台北市大安區為例，因發展早、機能蓬勃，境內坐落25.9公頃的大安森林公園和各級名校等優勢，加上捷運板南線、淡水信義線與文湖線共3線經緯貫穿，軌道經濟也持續為地段挹注新價值。前述優勢讓大安區多年來蟬聯全台住宅單價最高的行政區，買進幾乎就是增值的保證。

橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，同樣因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，不過近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因稠密人口與複雜商業活動而大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，唯區域房價與支撐性題材依舊無法與新板特區望其項背。

Tpark綠覆率高達49%，加上五大科技藍海產業進駐，是極難得的慢活新矽谷。（圖/新聯陽 提供）

唯獨稱霸南板橋的遠東集團自辦重劃區「台北遠東通訊園區Tpark」，歷經十餘年發展後已成為高階白領匯聚的「科技特區」，目前區域推案單價已上看新板特區水準，儼然新北另一處富人圈。像是2022年底推出的「遠揚之森」，就是稀缺性極高，同時正居Tpark的首座園區宅，開價雖破區域行情，但目前銷售戶數已破五成。

遠揚之森享有重劃區的大街廓，加上Tpark的49%高綠覆率，是極為優質的生活環境。（圖/新聯陽 提供）

盤點Tpark科技特區崛起關鍵，包括資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，舉凡Google、Ericsson等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。其次Tpark採低密度開發，蓊鬱林蔭大街廓、49%綠覆率與1.2萬坪水綠中央公園，更樹立其「慢活新矽谷」的美名。

遠東集團在立園時，以多核心的寬頻生活概念來打造，除了多處辦公大樓群還有距捷運亞東醫院站僅200米的優勢，園區更有新北唯一醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館總館、愛買、立體停車塔等，未來還將有複合式商場與新辦公大樓，讓Tpark形成一個完善的高效能生活圈。

《遠揚之森》個案資訊：

❖ 坪數規劃｜24-55坪 智匯隔震宅

❖ 預約專線｜02 8967 5888

❖ 接待會館｜新北市板橋區遠東路72號