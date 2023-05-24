中國手機大廠OPPO已終止旗下自研晶片哲庫（ZEKU）業務，3000名員工就地失業，震撼半導體圈。根據中國媒體分析，失敗的關鍵在於自研晶片成本過高，加上不惜重金人才招攬上，導致財務方面難以為繼。

根據北京商報報導，中國半導體業內曾流傳一種說法，即國內晶片設計崗位的工資是被哲庫拉起來的。該媒體實際走訪業內人士，印證了上述的猜測，一位畢業於北科大的張先生透露，身邊有學長跳槽到哲庫IC設計職位，一年能夠拿到50萬元人民幣（折合約220萬元台幣）以上的薪資，不料只拿了一年高薪，公司便解散了。

報導指出，儘管哲庫以及OPPO方面對解散原因未多加說明，不過市場猜測，因自研晶片成本過高，尤其在人才招攬上不惜重金，最終導致財務上難以為繼。雖然OPPO並未公開財報，但從第三方統計數據推測，OPPO當前手機均價約1420元人民幣，全年銷量約1億支，淨利潤樂觀估計能達到70億元人民幣，而花在哲庫上的開支很可能就占全年利潤的1/3。

根據了解，哲庫對通信系統架構工程師月薪開出3~5萬元人民幣，並有4個月的薪資作為年終，數據機晶片數位IC設計職位的月薪則達4萬~6萬元人民幣，另有3個月年終獎金。

另一位北科大應屆畢業生劉先生則說，他先前曾通過哲庫的第一次面試，雖然自己最後並未選擇哲庫，但哲庫在圈子裡認可度其實相當高。他也提到，近年可以感覺到晶片設計業並不好過，雖然許多學長和前輩的薪資並未下降，但加班時間變長，工作壓力變大，且哲庫的解散令業界意外，之前毫無徵兆。