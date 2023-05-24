過去幾年，大陸科技巨頭受到當局監管措施、嚴格的防疫政策打擊，營運狀況遜色許多，但隨著疫情消退經濟復甦，華爾街看好科技巨頭的未來前景，甚至預測監管有望鬆綁，即使目前恢復狀況並不亮眼。

CNBC報導，高盛亞洲網路研究主管Ronald Keung表示，「百度、阿里巴巴、騰訊的第一季財務報告，大部分的業務表現都低於市場預期。」此事引發大陸科技股的股價下跌，巴克萊（Barclays）銀行分析師Jiong Shao提到，「我認為存在一些地緣政治問題，投資者擔心國際對大陸的潛在製裁，並反對大陸企業。」

不過大陸科技巨頭不是沒有好消息，研調機構Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，「阿里巴巴計劃分割業務是一個明智的戰略措施，我們認為估值總和將因此增加，阿里巴巴朝正確方向邁進一步。」

摩根士丹利則在報告中提到，「大陸科技巨頭的監管環境似乎正在放寬，我們認為阿里巴巴將是主要受益者。」阿里巴巴在3月底宣布改革計畫，將其業務拆分成六個部門，每個部門皆可以對外籌措資金，甚至尋求上市。

市場給予阿里巴巴的策略一致好評，並分析此舉突顯，大陸當局可能正逐步放鬆對國內科技巨頭的控制，此前長達數個月的打壓讓投資者感到相當慌張。

目前分析師們普遍認為，科技巨頭的廣告業務表現出色，但電商部門仍相對弱勢，「電商正在復甦，但沒有市場預期的那麼快，或許618購物節期間會有一些具吸引力的價格來刺激消費需求。」