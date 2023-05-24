為反擊拜登政府對中國半導體制裁，終於開鍘美國記憶體大廠美光（Micron）。大陸當局21日宣布，停止採購美光產品，因其存在網路安全隱憂，消息曝光後，美國政府批評中國大陸「言行不一」，但美方這番說法卻讓網友炸鍋，紛紛狂酸「很熟悉的反應，美帝能，你不能，跟綠能，你不能，有87分像。這叫殺人的喊救命，美光占了大陸市場便宜又暗算大陸，這是咎由自取」

中美科技角力戰再起，3月底北京當局對美光祭出網路安全審查，大陸網信辦21日宣布，美光產品存在較嚴重的網路安全問題隱患，對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，以影響大陸國家安全為由，要求大陸境內關鍵資訊基礎設施的經營者，應停止採購美光產品。

美媒報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，對於中國大陸限制美光記憶體晶片在當地銷售，表達嚴重關切。他說，中方對美光的舉措，與中國正在開放市場並致力於透明監管架構主張不一致。

美國商務部指出，堅決反對中方毫無事實根據的限制做法。美國將與盟友合作，解決中國行為造成的記憶體晶片市場扭曲問題。

美光也發布聲明稱，將評估後續行動並與中國當局討論。

針對美國批評中方言行不一的說法，卻讓台灣大批網友看不下去，一面到瘋狂吐槽，「笑死人了， 真正言行不一的是美國吧 」、「美國可以禁別國， 別國不可以禁他？雙標！」、「有正常腦袋的人，都知道這是你老美自作孽害慘自己百姓的企業 」、「美國有言行一致過嗎？美國為了國家利益，常常說一套做一套。」、「美國人有健忘症嗎 是誰先對外企制裁的 中國反擊剛好而已」。

還有網友認為「以其人之道還治其人之身何錯之有!!」、「美國制裁大陸已經多少公司，不計其數了吧！」、「美國政府説禁tiktok就禁，真是言行不一」、「只能美國禁華為，不能中共禁美光！」、「美國就是個窮兇惡極的國家『美可做、中不可違』批評自己言行不一很適切」。