近年來美中對立嚴重，台海局勢也更加緊張。「當代中國期刊」披露一份針對大陸民眾進行的民調顯示，支持「統一戰爭」者約占55%，另有超過三成的人表示反對。此民調是於2020年底和2021年初由新加坡國立大學與紐約大學上海分校學者主持進行，針對大陸網路使用者，但直至日前才公布結果。對此，前立委郭正亮22日就表示，「這種思考不是大陸高層的思考，大陸高層還是認為兩岸統一的過程，付出不必要的代價越少越好」，引發討論。

該民調是由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li），發表在「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China），15日刊出，重點是「評估公眾支持（不支持）和平統一台灣的意向：來自中國全國調查的證據」（Assessing Public Support for (Non-)Peaceful Unification with Taiwan: Evidence from a Nationwide Survey in China）。

該研究調查結果指，在徹底以武力收復台灣的題目中，約有5成5認為必要時可以發起統一戰爭，但反對者亦占到3成3左右、態度未確定者占12%；而在1824名受訪者中，僅僅只有19人（約佔樣本的百分之一），拒絕了除武裝統一的最極端選擇。

郭正亮22日在中天節目《全球大視野》中表示，「這個民調大部分是做中國大陸的大學生，所以代表性不夠，事實上更多的是要做一般民眾的，而這個做的樣本是2020年6月，跟現在的氛圍完全不一樣，而且那時候是蔡英文執政，未來如果是賴清德執政，氛圍又更不一樣了」。

郭正亮也提到，之所以現在很多大陸網友支持賴清德，那些都主要是支持武統的人，他們就會覺得說，國民黨如果執政，肯定又要跟大陸修好，又要糾纏半天，然後兩岸的政治談判進程也不一定能夠前進，所以乾脆兩岸總是要有了結，乾脆讓賴清德執政，這樣才師出有名，不用那麼糾纏」，不過郭正亮最後也強調，「但這種思考不是大陸高層的思考，大陸高層還是認為兩岸統一的過程，付出不必要的代價越少越好」。