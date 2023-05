近年來美中對立嚴重,台海局勢也更加緊張。「當代中國期刊」披露一份針對大陸民眾進行的民調顯示,支持「統一戰爭」者約占55%,另有超過三成的人表示反對。此民調是於2020年底和2021年初由新加坡國立大學與紐約大學上海分校學者主持進行,針對大陸網路使用者,但直至日前才公布結果。對此,前立委郭正亮22日就表示,「這種思考不是大陸高層的思考,大陸高層還是認為兩岸統一的過程,付出不必要的代價越少越好」,引發討論。

該民調是由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙(Adam Y. Liu)與上海紐約大學副教授李曉雋(Xiaojun Li),發表在「當代中國期刊」(Journal of Contemporary China),15日刊出,重點是「評估公眾支持(不支持)和平統一台灣的意向:來自中國全國調查的證據」(Assessing Public Support for (Non-)Peaceful Unification with Taiwan: Evidence from a Nationwide Survey in China)。

該研究調查結果指,在徹底以武力收復台灣的題目中,約有5成5認為必要時可以發起統一戰爭,但反對者亦占到3成3左右、態度未確定者占12%;而在1824名受訪者中,僅僅只有19人(約佔樣本的百分之一),拒絕了除武裝統一的最極端選擇。

郭正亮22日在中天節目《全球大視野》中表示,「這個民調大部分是做中國大陸的大學生,所以代表性不夠,事實上更多的是要做一般民眾的,而這個做的樣本是2020年6月,跟現在的氛圍完全不一樣,而且那時候是蔡英文執政,未來如果是賴清德執政,氛圍又更不一樣了」。

郭正亮也提到,之所以現在很多大陸網友支持賴清德,那些都主要是支持武統的人,他們就會覺得說,國民黨如果執政,肯定又要跟大陸修好,又要糾纏半天,然後兩岸的政治談判進程也不一定能夠前進,所以乾脆兩岸總是要有了結,乾脆讓賴清德執政,這樣才師出有名,不用那麼糾纏」,不過郭正亮最後也強調,「但這種思考不是大陸高層的思考,大陸高層還是認為兩岸統一的過程,付出不必要的代價越少越好」。