七大工業國集團（G7）日前於日本廣島舉行領袖峰會，期間停靠在日本港口的美國海軍「尼米茲號」（CVN 68）、「雷根號」（CVN 76）航空母艦，23日上午同時出港，有日媒分析，美軍此舉是為中俄可能的軍事示威行動做準備；近日美國國務卿布林肯也頻繁在太平洋島國走動，包括與巴布亞紐幾內亞簽署軍事合作的協議。對此，退役少將栗正傑23日就表示，「一個海權國家，要發展海權，除了自己本身的艦艇軍事武力要夠，最主要還是海外要有基地，要有海外基地，因為海軍要運補」，引發討論。

退役中將帥化民23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這很顯然，因為美國感覺第一島鏈已經受到很嚴重的威脅，第二島鏈跟第三島鏈又距離很遠，所以必須要加強，這是美國跟中國大陸佈置冷戰格局裡的防線，所以美國的航母出動了，另外太平洋上幾個島的各個基地，也要開始整理」。帥化民認為，「這形式就有點像是航母＋離島的配合軍事強固的防線，這就跟中國大陸在南海一樣，這個態勢就是在佈局，為了將來的冷戰或是中美兵戎相見的預防部署，很顯然可以看到美軍在第一島鏈的實力是削弱的」。

節目中栗正傑也補充，「一個海權國家，要發展海權，除了自己本身的艦艇軍事武力要夠，最主要還是海外要有基地，要有海外基地，因為海軍要運補」，栗正傑坦言「以前美國不重視這些地方，今年突然布林肯要跟太平洋島國做會談，就代表開始重視這些地方，因為中國大陸的山東艦，已經到關島附近了，所以他必須要加強和這幾個國家的合作」。