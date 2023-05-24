有媒體23日公布一份最新2024總統大選民調，民進黨主席賴清德28％領先、新北市長侯友宜為24％居次、民眾黨主席柯文哲22％排第三。對此，前立委沈富雄23日就表示，「侯友宜不要覺得一定要藍白合才能選得上，這是不對的，不要上了柯文哲的當，就是好好自己講一些東西，讓年輕人把希望找回來」，引發討論。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得這個民調，當然會對藍營或侯友宜人馬會有相當程度的失望，因為這是徵召以後做的，所以徵召的效果完全沒有，反而掉下來」，不過沈富雄也說，「但仔細看，不喜歡侯友宜的人主要有兩種，一種是年輕人，因為年輕人跑到柯文哲那邊；第二種則是，國民黨裡面比較非本土的、非主流的，比較不認同第一次一個像樣的本省人要選總統的人」。

沈富雄也說，這兩種人討厭侯友宜的理由完全相反，沈富雄強調，「侯友宜應該用政策來給台灣的年輕人說，不要想未來沒希望，未來只能跟柯文哲走」，最後沈富雄認為，「侯友宜不要覺得一定要藍白合才能選得上，這是不對的，不要上了柯文哲的當，就是好好自己講一些東西，讓年輕人把希望找回來」。