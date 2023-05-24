美國總統拜登21日在日本廣島市七大工業國集團（G7）峰會表示，美中關係可望「解凍」，還說「不希望台灣單方面宣布獨立」。前立委郭正亮22日在《全球大視野》節目提到，拜登可能以為美中商務部長5月底將在APEC亞太經合會見面就算解凍，還說「不希望台灣單方面宣布獨立」，但所謂掏空一中原則，並不是在講美國支持台獨，拜登還曾喊要限制晶片出口中國，是因為北京用晶片製造核武。這些話都不知道在說什麼。

「美國現在給人家感覺都是兩面作風啦！」郭正亮表示，就是一方面使硬，只是他沒有達到目的而已，比如說G7有關經濟的部份，美國本來是要寫得很強硬，要有具體的反制措施。他本來是要大家能在對中國的具體做法達到共識，而且整章就叫做經濟脅迫，後來又寫得含含糊糊的。

「就是歐洲人不同意嘛。這表示秦剛去做歐洲工作是有效果的！」郭正亮提到，歐洲人也是聰明人，知道他的利益何在，經濟幹嘛跟你美國走在一起？可以看到拜登講的話很多都是莫名其妙，例如：限制晶片出口中國，因為北京用晶片製造核武！「你到底在說什麼？」中國的導彈、洲際飛彈可以射到美國，這是多久以前的事了？那種軍事的晶片也沒幾個，哪裡是這個問題？你現在是不要讓人家發展成先進製程的所有晶片！

郭正亮指出，可是軍事面是不受影響的，因為軍事的量不大，是不計成本的，中國無論如何也要把它做出來。中國的核武、洲際導彈早就有了，所以不知道拜登在說什麼。「然後『沒有預期台灣會自行宣布獨立』？這不是廢話嗎？」人家又沒有在講這個，所謂掏空一中原則，並不是在講你支持台灣獨立。如果拜登講話這麼不精準，那他講說美中很快就會解凍，會覺得他是降低他的定義標準。

「反正他就說，我們的雷蒙多快見到你們王文濤了，這也算解凍？他可能是這個意思啊！（笑）」郭正亮直言，因為APEC的商務部長的會議，5月底就有了，不知道拜登是不是包括這個？「80多歲的老人，他可能真的這樣認為：我們就快解凍了啦！部長都快見面了！」