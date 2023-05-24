想要月月領息的投資人看過來！復華投信推出全台第一支月配息的股票型ETF「00929復華台灣科技優息」，僅開放5/24至5/26為期三天的募集期。00929具備3個重點，並用5道關卡篩選會賺錢又能穩定配息的好公司，依其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」來看，一年配息約有5至7%，非常適合想要每月領錢的人。

強基金共同創辦人Faith表示，未來月配息的ETF會越來越多，滿足每月領息的需求，也解決投資人擔憂的二代健保的補充保費問題。只募集3天（5/24-5/26）的「00929復華台灣科技優息」，將成為一個指標，因為這是第一支月配息的台灣科技股ETF，以台灣科技股的賺錢實力，最有能力配出高息，也最有實力填息。

但面對浩瀚無窮的股市，該如何挑選適合自己又能兼顧配息及填息的標的呢？「復華台灣科技優息」嚴格篩選高股息電子科技股，根據統計發現，「特選臺灣科技優息指數」過去5年5至7月的平均總報酬超越臺灣電子類指數、臺灣加權指數，甚至優於其他高股息指數，每年5至6月傳統電子產業的淡季，反而成為逢低進場的好時機。

圖片來源：00929每月領30000實戰，首檔月配「復華台灣科技優息」台灣高息科技股ETF搞定教育金、退休金《辣媽ＸFaith＝強基金YouTube》

3大重點公開！實現每月領息

00929具備3個重點，第一點就是它是首支月配息的台灣科技優息ETF，以台灣科技股的實力賺錢，當然最有能力配出高息並且填息，滿足每月領息之需求；第二點是透過5道關卡，篩選出一籃子賺錢又穩定配息的好公司，5關卡包含連續三年ROE（股東權益報酬率）為正、排除股息不穩定的股票、最近三年平均股息殖利率較高的股票、過去一年報酬波動度低的股票，以及估值偏低的股票，創造每月穩定金流。

第三點則是一年配息約有5%至7%。強基金共同創辦人Faith表示，5%是台灣高股息指數的長期年化配息率，7%則是00929追蹤指數的長期股息殖利率，雖然追蹤指數很樂觀，但若能長期打敗5%的台灣高股息指數的長期年化配息率就更棒了。

00929在「每月領錢」這個重要任務上的實戰應用

圖片來源：00929每月領30000實戰，首檔月配「復華台灣科技優息」台灣高息科技股ETF搞定教育金、退休金《辣媽ＸFaith＝強基金YouTube》

那麼，這支ETF究竟適合哪些人？強基金指出，由於00929透過5關卡篩選，因此能夠每月配息，非常適合想要每個月領錢的人；怎樣的人適合這支ETF？除了(1) 想要每月領錢的人，這支很適合。(2) 存股存太多在金融股的人，以及 (3) 已布局0050或台積電或半導體類股的人，最重要的是更適合 (4) 已投資債券配息基金（尤其是非投資等級債）的人；別忘了強大不斷提醒：有股有債才是長久領息之道。

用00929每月領3萬，搞定教育金、退休金

退休金的儲備，重點是「流量」，而非「存量」，假設合理的長期配息率是5%，想月領3萬，那本金就要準備720萬（3萬*12/0.05%）；配息率拉高到7%，你本金至少要準備515萬（3萬*12/0.07%），就能月領3萬。

【限定3日】首檔「月配息」股票型ETF「00929」於5/24~5/26展開募集，募集(IPO)期間，投資人可洽富邦證券、永豐金證券、元富證券、兆豐證券、玉山證券、凱基證券、國票證券、華南永昌證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、統一證券、台新證券等券商申購這檔100%布局台灣最具競爭的電子科技產業的ETF，有助一舉掌握股息股價雙收優勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。