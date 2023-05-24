很多人投資股票、ETF，為的是領股息，不過市場上只有年配、季配息產品，若想要「月月領」，則必需透過多種標的不同月份領息，但現在復華投信將於5月底募集可以月月領息的「復華台灣科技優息」(00929)，實現投資人輕鬆掌握現金流的願望。

00929最快7月配息

00929追蹤的是特選臺灣科技優息指數，此指數去年股息率達8.2%，優於MSCI臺灣ESG永續高股息精選30、臺灣高股息等主要高息指數的5.4%及7.6%；也高於台股及電子指數同期的3.7%、3%；此外，觀察近5年平均股息率則有7.5%。

台灣科技優息ETF基金募集中，最快7月配息。(圖片來源/復華投信產品網站)

這檔ETF每個月底皆會進行收益評價，每月配息，極盡所能讓配息穩定、平滑，如此可以讓投資者做好現金流管理，待5月底募集完成，最快7月即可配息。

5大篩選成分股機制 可隨漲抗跌

不過，電子科技股百百種，00929究竟如何精選成分股？此檔ETF使用5大篩選成分股機制，先鎖定上市櫃市值前200大，並且達50億元以上的電子科技類股，以及股東權益報酬率(ROE)連續3年大於零；將過去1年波動率最高的10%股票刪除，再將近5年、近3個月本益比差距最低的前10%股票，以及近3年平均值利率最低的前10%個股、近5年現金股利變異係數最高的前10%剃除；最後再以股息殖利率加權，以當年已宣告現金股利息，精選出40檔成分股。

5大基金面篩選，打造理想中的高股息ETF。(圖片來源/復華投信產品網站)

專家表示，透過以上提及的篩選機制，除了避免景氣循環股之外，還可排除股利變動大及波動度高的電子科技類股，且每年只在6月調整一次成分股，周轉率僅有40%。

月配息優勢 省下二代健保補充保費

復華投信新金部副總廖崇文強調，00929追蹤指數的成分股雖是電子科技股，但不是一般的科技ETF，而是科技高股息ETF，因此無須以純電子股來看待，因整體波動度會較電子股低，與大盤差不多。

省下二代健保補充保費。(圖片來源/復華投信Youtube影片)

除此之外，申購00929還有機會省下二代健保補充保費。00929基金經理人許忠成說明，若單次股利逾2萬元，依法要繳納健保補充保費2.11%，也就是若每年領息12萬元，買月配息ETF每次領1萬元，即不用交補充保費；若買季配息ETF，每次領息3萬元就要繳交補充保費，一年則會少領2532元。

「財富自由」是人類的終極目標，不過現階段追求現金流反而比較實際，月月配息的00929在5/24~5/26募集，投資人可洽富邦證券、永豐金證券、元富證券、兆豐證券、玉山證券、凱基證券、國票證券、華南永昌證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、統一證券、台新證券等券商申購。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。