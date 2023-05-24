蘭德公司（RAND）日前發布研究報告提到，若台海發生衝突，美國11個盟友僅澳洲、日本與新加坡願意「有限支援」航空資產以支持美國的行動。前立委郭正亮22日在《全球大視野》節目強調，日本是最近的，到最後也可能只有日本能支援，但該國民調顯示只有11％願意協助美軍，而澳洲太遠，就算其它國家願意支援，飛機也要從日本飛，屆時機場一定遭源頭打擊。所以美國急著把彈藥給台灣，因為到時彈藥運不進來。

「不一定是指支援台灣，還有很多跟美國有關的。台灣當然有！」郭正亮表示，重點是支援若沒有包括空軍，那就不知道是什麼了，他並直言澳洲幫不上忙，因為太遠了，距離台灣5800公里，所以能夠幫忙的，還是美國的戰略轟炸機，或者是長程導彈。

「日本當然是最近的，所以我認為到最後可能只有日本！」郭正亮提到，可是日本民調顯示，只有11％願意協助美軍，大多數都不願意，因為不是日本發生戰爭，所以不要太天真，基本上是沒有人會幫忙，

那麼美國為什麼要急著把彈藥給台灣、「預存」在台灣內部？郭正亮指出，因為到時候台灣會被封鎖，彈藥運不進來，飛機也可能飛不過來；節目另名來賓、前立委蔡正元則說，G7又有人在吹牛，說到時候會有500架飛機可以飛過來幫忙，「請問是怎麼飛來的？要從日本飛嗎？如果要從日本起飛，那機場就不見了，當然會被源頭打擊。」

郭正亮直言，那哪還有那麼多可以起飛的飛機？大家都看得很清楚，3分之2都在沖繩，怎麼會躲得過呢？「如果真的要起降，那人家就是看準你了，所以這個就是太不現實了。」