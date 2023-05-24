高雄台南兩都比鄰，產業發展上也不同，有網友認為高雄人口外流，而台南有南科的磁吸效應，看好台南20年後有機會超越高雄，引起眾人熱議，大多數人認為高雄贏在都市規劃、交通便利，台南想反超是不可能的。

一名網友在PTT房屋板發文表示，自己到高雄看到一些建設又大又新，但人口卻一直外流，認為台南有南科坐鎮，房價也不輸高雄，好奇台南靠著科技業發展，「會不會20年後就超車高雄？」

貼文引起熱議，有人贊同原PO看法，「早就超越了，一狗票高雄人搬到台南定居，南科大本營台南，就註定高雄輸到脫褲子了」、「身邊一堆高雄朋友移居台南…高雄真的越來越爛是事實」、「20年難說，台南還有一堆地可以搞科學園區」、「本來覺得沒有，但台南自家土地漲了10倍，現在覺得有點機會」、「台南人口不會贏高雄，但台南年輕人口頂端的素質應該超過高雄，頂大畢業會到南科就業，很少去高雄傳產的」。

但大部分網友認為高雄發展早已領先太多，「台南不可能，因為城市規劃就差一大截了，說就業，台南薪資高的就南科少數幾間」、「身為在台南工作買房的高雄人，我直接告訴你：不可能」、「高薪科工外的台南乏善可陳，整體建設落後高雄更是鐵打的事實，捷運大概還要13年」、「我台南人高雄工作，講真的台南贏科技業，其他都輸，道路交通高雄完勝」、「台南那種死人交通不改，一輩子別想超越」。