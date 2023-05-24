正妹騎進待轉區時，差點被高速直撲而來的轎車撞上，嚇得停在一旁看傻眼。（翻攝自臉書爆料公社）

昨(23)日上午9時許，嘉義縣朴子市的高鐵大道上，發生一起驚魂交通事故，有名女騎士欲在該路口待轉時，突然有輛黑色轎車，狂冒白煙高速直撲而來，與女騎士僅半個車身就要撞上，而黑車也衝出橋上護欄飛了出去，女騎士則嚇傻停在待轉區不知所措；對此，網友也看傻眼，紛紛留言表示「炮彈飛車？」、「差點成待撞區了」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段17秒影片，拍攝地點位於嘉義縣朴子市的高鐵大道上，有名女騎士在路口遇待轉時，突然有輛黑車狂冒白煙高速直撲而來，和女騎士僅差不到半個車身，差點就要撞上，而該黑車也直接衝出橋上護欄飛了出去，女騎士則嚇傻在一旁不知所措；對此，原PO也在貼文寫下「這個女生真幸運」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「差點晚七天回家」、「好佳在沒傷到無辜」、「差點成待撞區了」、「這女生要收驚了」、「差點變成保齡球瓶」、「有在觀前顧後」、「幸運是她的名字嗎」、「有燒香，有保佑」、「真的很幸運」、「應該是油門踏板卡住」、「它是怎麼衝出來的，好像整個沒煞車耶」、「真的有驚無險福大命大」、「與死神差肩而過」、「炮彈飛車？」。